هند صبرى تتألق بالأسود فى ختام مهرجان "فينيسيا السينمائى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة هند صبرى فى حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائى على السجادة الحمراء في في دورته الـ76، وظهرت مرتدية فستان أسود أنيق يحمل توقيع دار أزياء azziandosta، ومجوهرات nadine jewellery ونشرت هند مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية "انستجرام" وتفاعل الكثير من جمهورها مشيدين بأناقتها. يشار إلى أن هند صبري تشارك في لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول، بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76. Advertisements













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