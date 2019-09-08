شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يصل بـ "الفيل الأزرق 2" إلى 96 مليون جنيه بشباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز إيرادات 400 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس السبت، لتكون المحصلة الإجمالية للفيلم 96 مليون جنيه متسمراً فى زيادة رقمه القياسى كأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية ومقترباً من الوصول لـ 100 مليون جنيه كرقم غير مسبوق فى السينما المصرية.

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 من شهر يوليو الماضى، ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.