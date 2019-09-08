شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تعتذر عن لجنة تحكيم "الجونة السينمائى" بسبب عملية فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة سوسن بدر اعتذارها عن المشاركة فى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة التى تقام من 19 حتى 27 سبتمبر الجارى، وذلك بسبب اجرائها عملية جراحية دقيقة فى مفصل الركبة. وأصدرت سوسن بدر بياناً جاء نصه:"نظرا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كامل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق". Advertisements سوسن بدر وظهرت سوسن بدر كضيفة شرف خلال مشهد واحد فقط فى أحداث فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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