أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لجمهور الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان أحمد صلاح حسني عن أمنيته أن يتحلى جمهور مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر على ملعب "استاد الجيش" ببرج العرب بالروح الرياضية.

وكتب أحمد صلاح حسني في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "أهلاوي لكن أتمنى مباراة الزمالك وبيراميدز تتحلي بالروح الرياضية بعيدًا عن مين كسب.. ده موضوع تاني ملناش دعوه بيه".

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وتابع: "الأهم الاحترام والروح الرياضية من أجل عوده الجماهير الأهلاوية والزملكاوية والمصراوية والإسماعيلاوية والاتحاداوية وكل عشاق أنديتهم للمدرجات".

ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة بيراميدز والزمالك بنهائي كأس مصر مساء اليوم الأحد.