بعد أزمتها الصحية.. فنانون يتمنون السلامة لسوسن بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص عدد من الفنانين على الاطمئنان على الفنانة سوسن بدر، عقب إعلانها تعرضها لأزمة صحية، واحتياجها لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وذلك في تعليقاتهم على البيان الذي نشرته الأخيرة على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكان من أبرز الفنانين الذين علقوا على البيان، متمنين لها السلامة، الفنانة التونسية درة والتي كتبت "سلامتك حبيبتي"، وعلقت المذيعة بوسي شلبي "ألف سلامة يا غالية"، أما الممثلة الشابة بتول حداد فكتبت "ألف سلامة"، وقالت الفنانة ياسمين جمال "سلامتك ألف سلامة حبيبتي".

وعلّق المصور الفوتوغرافي بيلو حسين "ألف سلامة عليكي، إن شاء الله حاجة بسيطة وتعدي، بابوسك وحضن كبير يا ست الكل".

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كانت سوسن كتبت في البيان الذي نشرته عبر حسابها بـ"إنستجرام": "نظرا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كامل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق".

وأعربت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، في وقت سابق، عن فخرها بعد اختيارها كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الطويلة فى الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.