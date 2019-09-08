اليوم.. هند صبري تطير إلى "تورنتو" لحضور العرض العالمي الأول لـ"نورا تحلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تسافر الفنانة هند صبري اليوم الأحد 8 سبتمبر، إلى مدينة تورنتو الكندية؛ لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها التونسي "نورا تحلم"، والذي سيتم عرضه يوم الاثنين 9 سبتمبر الجاري .

ويحضر العرض مخرجته هند بن جمعة ومنتجيه عماد مرزوق وفرانسوا دارتمار والفنان لطفي العبدلي، على أن يُقام العرض الثاني للفيلم يوم ١١ سبتمبر.

تلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

جدير بالذكر أن هند صبري شاركت ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي اختتمت فعالياته مساء أمس السبت 7 سبتمبر.