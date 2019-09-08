أحمد فهمي لمهاجميه: "هتقولوا على الميه اللي في إيدي إيه"؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة جديدة له وهو يقف على البحر عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهر فهمي في الصورة ممسكًا بكوب ماء، وعلق: "هتقولوا على الميه اللي في إيدي إيه بقى.. فودكا!.. ولا هتقولوا ميه عادى.. بس هتشتموا عشان مش زمزم".
وفي وقت سابق، نشر فهمي صورة له وهو يقف أمام البحر، وبيده مشروب، وتعرض للهجوم في التعليقات؛ إذ اتهمه البعض بأنه يشرب خمرا، ليرد عليهم: "هو أي أصفر خمرة؟".
يُذكر أن أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد قدما معًا في رمضان الماضي مسلسل "الواد سيد الشحات"، تأليف إبراهيم خطاب، كريم يوسف، محمد عز الدين، مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، وشاركهما البطولة الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان بيومي فؤاد
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