محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: وجه المطرب اللبناني وليد توفيق رسالة خاصة للإعلامية فجر السعيد، بعد تعافيها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفترة الماضية. ونشر وليد صورة لفجر السعيد عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمد لله على سلامتك وإنشاء الله ترجعي بالسلامة وبتنوري الكويت الحبيبة". يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، ما أدى لتدهور وضعها الصحي، أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيها.. وليد توفيق يوجه رسالة إلى "فجر السعيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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