إيرادات السبت.. "it: chapter two" الأول و"The angry birds" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 7 سبتمبر، إيراد قُدر بـ455 ألفًا و925 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، محققًا 170 ألفًا و65 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ، بعد تحقيقه 163 ألفًا و812 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم 47 meters down وحقق 118 ألفًا و667 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo Di Caprio، بعد تحقيقه 76 ألفًا و895 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "The Lion King"وبلغ إيراده أمس 55 ألفًا و361 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 50 ألفًا و366 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "The Big Trip" بعد تحقيقه 13 ألفًا و734 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "After the wedding" بطولة Michelle Williams، محققًا 12 ألفًا و574 جنيهًا، في المركز العاشر يأتي فيلم "The angry birds" وقُدر إيراده أمس 9 آلاف و785 جنيها.