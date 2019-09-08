أمير طعيمة لمنتقديه: "مش مقتنع إن الفنان ينفصل عن الواقع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الشاعر أمير طعيمة عن استيائه من الهجوم الذي يتعرض له في بعض الأحيان من الأشخاص الذين لا يحترمون حرية الرأي، على حد وصفه، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وكتب طعيمة في تغريدة له: "نفسي آخد برأي أصحابي وأبطل أقول رأيي في أي حاجة، أنا بفضل الله عايش كويس وناجح في شغلي، ليه ما أبقاش صامت زي معظم الناس، وما أدخلش في حوارات مع بعض الجهلاء اللي مش عارفين يعني إيه حرية الرأي".

Advertisements

وأضاف: "أوعدكم أحاول حتى لو مش مقتنع إن الفنان يبقي منفصل عن الواقع المحيط عشان يكسب جمهور أكتر".

يشار إلى أن أمير طعيمة يحرص على أن يتواصل مع جمهوره والتعبير عن رأيه في مختلف القضايا.