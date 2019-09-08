تراند اليوم : نيكي ميناج تعتذر وتؤكد الخبر المفاجئ

اعتذرت مطربة الراب الأمريكية، نيكي ميناج، أمس السبت، عن إعلانها قرار اعتزالها لجمهورها.ووصفت "ميناج"، التغريدة التي أعلنت فيها اعتزالها الفن، بأنها "مفاجئة وغير رقيقة"، مضيفة أنها ستوضح المزيد من التفاصيل عن اعتزالها قريبا.وقالت المطربة الأمريكية لجمهورها في تغريدتها الجديدة: "مازلت هنا، ومازالت مولعة بحبكم وأنتم تعرفون ذلك".وفاجئت نيكي ميناج، البالغة من العمر 36 عاما، جمهورها بإعلان اعتزالها الفن، في تغريدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، والتي قالت فيها " لقد قررت التقاعد والتفرغ لتكوين أسرة.. لمحبيني استمروا في غناء الراب حتى وفاتي .. أحبكم كثيرا".وتسببت هذه التغريدة في صدمة وارتباك الكثيرين من محبي الراب ممن تسائلوا عن سبب هذا القرار المفاجيء، وقال البعض إنه كان يجب عليها التحدث إليهم أولا وهو ما دفعها إلى مخاطبتهم من خلال تغريدتها لليوم.وتواعد نيكي ميناج رجلا يدعى، كينيث بيتي، وألمحت في أكثر من مناسبة أنهما يعتزمان الزواج، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ولم توضح ما إذا كانت جادة في قرار اعتزالها الفن، أم أنه ابتعادها عن الحياة سيكون بشكل مؤقت.

ونيكي ميناج من أبرز مطربات الراب في العالم، وبدأت مشوارها في مطلع الألفية الثالثة، بطرحها لبعض الألبومات التي اشتركت فيها مع مطربين مثل دريك وليل واين.