تراند اليوم : نقابة الموسيقيين تهاجم "حكيم" بعد تعرضه لحادث: "كلامه مفتعل"

استنكرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، ما فعله المطرب الشعبي "حكيم"، بعد طرحه فيديو ساخر أعلن فيه وهو مبتسم تعرضه لحادث سيارة.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن النقابة أعلنت ازدراءها مما فعله "حكيم" من محاولة افتعال موجه إعلامية ضاربًا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط ومتناسيًا النقابة بكامل أعضائها لسرعة الاطمئنان عليه بصفته أحد نجوم الأغنية المصرية.

كان الفنان حكيم قد نشر فيديو طمأن من خلاله جمهوره، بعد حادث السيارة الذي تعرض له صباح السبت.

ونشر حكيم فيديو عبر قناته الرسمية على تطبيق "إنستجرام" أكد خلاله لجمهوره ومحبيه بأنه الله حفظه من تلك الحادثة، موضحًا: "أنا أتكتبلي عمر جديد".

وقالت "بوابة أخبار اليوم" إن هناك أزمة حادة داخل أروقة نقابة الموسيقيين بسبب تضارب تصريحات المتحدث باسم النقابة طارق مرتضى، مع تصريحات الفنان حكيم بشأن تعرض الأخير لحادث سير.

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كان متحدث النقابة قد نفى صحة تعرض الفنان حكيم لحادث سير فجر السبت، على طريق السويس ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي أول رد رسمي، أكد مدير المكتب الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن نقابة المهن الموسيقية لم تصدر أي بيان رسمي بشأن حادث الفنان حكيم.

وأضاف أن الأخبار التي تم تناقلها من خلال الإعلامي طارق مرتضي كانت من خلال صفحته علي موقع "فيسبوك" لا تمثل النقابة وإنما تمثل كاتبها فقط.

وأكد أنه ليس مخولاً للنقابة أن تصدر تصريحات بشأن الحوادث المرورية للفنانين.

