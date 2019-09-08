تراند اليوم : "سوسن بدر" تخضع لـ "جراحة دقيقة".. هذه تفاصيلها...

اعتذرت الممثلة المصرية سوسن بدر عن عدم المشاركة بفعاليات الدورة الجديدة من مهرجان "الجونة" السينمائي.

وكشفت عن إصابتها بوعكة صحية تجعلها غير قادرة على المشاركة في المهرجان، وذلك بعد اختيارها ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة.

وقالت في أصدرته: "نظرًا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كامل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق".

وسوسن بدر يطلق عليها لقب "نفرتيتي السينما المصرية" حيث تتميز بملامح مصرية فرعونية، وكان المخرج شادي عبد السلام قد اختارها لتجسيد دور نفرتيتي في فيلمه أخناتون الذي لم يكتمل فقد عاجله الأجل قبل أن يتمكن من اكماله وتصويره ولم يقدر للفيلم أن يخرج للنور.

في عام 1980 شاركت في فيلم "موت أميرة" وقامت بشخصية الأميرة السعودية مشاعل بنت فهد آل سعود الذي اتهمت بالزنا وتم قتلها، ما أثار الضجة بتلك الفترة خصوصًا السعودية الذي قامت بمنعها من الدخول إليها، بالإضافة إلى التلفزيون المصري الذي جعل اسمها من الممنوعين.