بالصور: الفنان المصري حكيم يتعرض لحادث مروع أدى لانقلاب سيارته.. والكشف عن حالته

تعرض الفنان المصري حكيم، لحادث سير على طريق السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأظهرت صور الحادث أنه كان قويًا، إذ أدى لانقلاب السيارة على الطريق.

ونقل «صدى البلد» عن مصدر مقرب من حكيم، قوله “أنه تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج للاطمئنان على حالته الصحية والتى كانت مستقرة.