انغام تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالتجمع الخامس

تستعد المطربة أنغام، لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بمصاحبة أوركسترا المايسترو هانى فرحات، وذلك مساء يوم 27 سبتمبر من الشهر الجارى بالتجمع الخامس.
ومن المقرر أن تقدم انغام خلال الحفل مجموعة متنوعة منأجمل اغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها "سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفهابيا، عمرى معاك، أتجاه واحد، جنبك مكانى، حته ناقصه، أكتب لك تعهد، النهاية، هتقول لربنا ايه ولا دبلت مطمنه، ياريتك فاهمنى، بقول نسياك.
يذكر أن آخر أعمال المطربة أنغام أغنية "11 راجل فى الملعب" لدعم المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية، وحققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا ونسبة مشاهدة عالية.
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