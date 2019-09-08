بعد نفي وتأكيد.. التفاصيل الكاملة لإنقلاب سيارة حكيم

أثار المطرب حكيم، جدلًا واسعًا على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعدما نفى صباح أمس تعرض لحادث، ليؤكد مساءً من نفس اليوم لجمهورة تعرضه للحادث من خلال مقطع فيديو له داخل أحد المستشفيات.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها التفاصيل الكاملة لإنقلاب سيارة حكيم:

تداول صباح امس، السبت، نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور حول انقلاب سيارة المطرب حكيم على طريق السويس وإصابته، مما أدي إلى نقله لأحد المستشفيات الشهيرة بالقاهرة.

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حكيم ينفي تعرضه لحادث

فيما نفى الفنان حكيم خلال تصريحات صحفية له، أنه بخير ولم يتعرض لأي أذى، لافتًا إلى أن سيارته لم تتعرض سلمية ولم تتعرض لحادث.

وأشار حكيم إلى أن الأمر اختلط على شهود عيان كانوا بالقرب من موقع الحادث الذي تعرضت له سيارة أخرى كانت تسير بجانب سيارته.

نقابة الموسيقين تنفي تعرض حكيم لحادث

وجاء بعد ذلك نفي أيضًا من نقابة

المهن الموسيقيين تعرض حكيم لحادث انقلاب سيارة، وقال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين :"إن كل ما نشر عن تعرض المطرب حكيم لحادث سير عار تماما من الصحة".

وأضاف :"أنه خلال قيادة حكيم لسيارته على طريق السويس، وقع حادث سير لإحدى السيارات التي كانت تسير بجواره، وظن البعض أن حكيم هو من تعرض للحادث، مؤكدا أن حكيم بخير وبصحة جيدة".

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بعد تأكيده للحادث.. حكيم يضع نقابة الموسيقين في ورطة

وعقب ذلك وضع المطرب حكيم نقابة الموسيقين في ورطه، حيث حرص على نفي ما قيل وتأكيد تعرضه لحادث على طريق السويس، وذلك عبر صفحتة على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وقال حكيم خلال الفيديو: "السلام عليكم، قدر الله وما شاء فعل، عملنا حادثة بالعربية، إحنا كلنا بخير الحمد

لله، السواق بس فيه كدمات وحاجات بسيطة، ودعواتكم، الحمد لله إنها جت على خير".

كما علق حكيم على الفيديو قائلًا: "قدر الله ما شاء فعل.. الحمدلله على كل حال، على فكرة ماكنتش أعرف أنكم بتحبوني كده أنا كمان بحبكم قوي والله.. الحمدلله".

نقابة الموسيقين استيائها من حكيم

وأعلنت عقب ذلك نقابة المهن الموسيقيين عن استيائها الشديد من المطرب حكيم مما فعله من نفي وتأكيد خبر تعرضه لحادث في يوم واحد.

وقالت النقابة في بيان صحفي: "بعد طرح حكيم فيديو ساخر، أعلن فيه وهو مبتسما، تعرضه لحادث سيارة كان حكيم قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس، أنه لم يتعرض لحادث وإن سيارته كانت تسير بجانب السيارة التي انقلب، وأنه قام بتصويرها، مما اختلط الأمر على الناس فظنوا إنه تعرض لحادث.. كما نُشر هذا أيضاً، على لسان حكيم، فى الصحف".

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامى، لنقابة المهن الموسيقية :"أن النقابة تعلن إزدرائها لما فعله حكيم بمحاولة افتعال موجة إعلامية ضاربا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط، ومتناسيا أن نقابة المهن الموسيقية ونقيبها ومجلس الإدارة تحركوا بسرعة للاطمئنان عليه، وطمأنت الجماهير، لأنه أحد نجوم الأغنية المصرية".