بالصور.. محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالإسكندرية

أحيا المطرب محمد حماقي، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالإسكندرية، وذلك مساء أمس، السبت، داخل نادي وادي محرم بك.

وقدم "حماقي" خلال الحفل مجموعة

متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح منها :"نفسي أبقى جنبه، يزلزل، ياستار، صور، قالوا عنك، مالبداية".

يذكر أن الفنان محمد حماقى كان أحيا أخيرًا مجموعة من الحفلات الغنائية التي شهدت تواجد جماهيريًا ضخمًا وذلك بالساحل الشمالى، والسعودية، والشرقية، وغيرهم.

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