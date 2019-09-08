بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في بورتو كايرو

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ضخمًا، ضمت عددًا كبيرًا من نجوم المجتمع والمشاهير، وذلك مساء أمس، السبت، داخل أضخم خيمة أُنشئت في جولف بورتو كايرو.

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، منها :"يوم تلات، الليلة، بحبه، قمرين، ده لو

اتساب، راجع، أجمل عيون، وياه، معاك قلبي، يتعلموا، العالم الله، نغمة الحرمان، أول يوم في البعد، راجعين، أيام وبنعيشها، الليلادي، كان طيب، ما بلاش نتكلم في الماضي، ميال، شوقنا، خلينا لوحدينا، يتعلموا".

Advertisements