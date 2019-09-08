تعرّف على سبب اعتذار سوسن بدر عن عدم المشاركة بلجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي

اعتذرت الفنانة سوسن بدر، عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك في بيان أصدرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
قالت سوسن بدر، خلال البيان :"نظرًا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن عدم المشاركةفي لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق".
يذكر أن من المقرر أن ينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، في الفترة من 19 إلى 27 من شهر سبتمبر الجاري.
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