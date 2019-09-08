"أحمد الشحي" ... يرد على جمهوره بــ "يا مسافر"!



لعل نجاح "عاد عيدك" كان سبباً مُلحّاً لعودته !

فلهذا النجاح، كانت "يا مسافر" !

ما زال الفنان الإماراتي الشاب "أحمد الشحي" يحصد نجاح عمله "عاد عيدك"، الذي أطلقه في عيد الأضحى المبارك الفائت، والذي حقّق انتشاراً ونجاحاً ملحوظَيْن بوقت قصير، أضافا لــ "الشحي" قاعدته الجماهيرية وحمّلاه مسؤولية أكبر أمام الجمهور.

وعلى أثر هذا النجاح، ونزولا ً عند رغبة جمهوره، عمل "الشحي" على العودة سريعاً إلى الساحة الفنية ليطلق هذا الأسبوع أغنيته الجديدة بعنوان "يا مسافر".

"يا مسافر"، عملٌ غنائي، يؤكّد الإحساس الرفيع، ثبات الخطى والتخطيط وطيب الإختيار، عملٌ كامل متكامل، تجتمع فيه جميع عناصر النجاح الفنيّ، بداية من صوت فنان شاب، بأداء جميل وإحساس ٍ راقٍ، موهبة تلحين حقيقية، وكلمات الشاعر "سعيد المزيود الشحي"، ليقوم "زيد نديم" بالتوزيع الموسيقي، وضرب الإيقاعات "سمير القطان"، عزف الناي "وسام خصّاف"، آلة القانون "حسن فالح"، جمبش صولو "صادق جعفر"، الميكس والماستيرينج "ماجد صالح"، لينتهي التسجيل في استديو "فايز السعيد ساوند"، ويخرج عملا ً فنياً رائعاً.

على أن تكون أغنية "يا مسافر" وعداً من الفنان "أحمد الشحي" لجمهوره بعدم الإطالة والغياب عنه مرة أخرى، بانتظار عمله الجديد، قيد التحضير، والذي خلال لقائنا به في دبي، لم يُصرّح عنه بأية تفاصيل، تاركاً إيّاه مفاجأة إلى حينه.