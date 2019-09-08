عاصي الحلاني للفن: كانت لي حصة الأسد في ذا فويس..وسأكشف عن جانب آخر من شخصيتي

ميرنا وليد - بيروت - صرح الفنان ​عاصي الحلاني​ لموقع الفن بأنه لا يتواجد في لبنان في الفترة الحالية، حيث أنه يصور يومياً برنامج ​ذا فويس​ كيدز.

وكشف عاصي أن هناك "اصوات بتطير العقل" في البرنامج.

وعبر عن سعادته بإنتقاله إلى ذا فويس بنسخته مع الصغار، حيث أنه يتعامل مع مواهب مختلفة عن المواهب التي تعامل معها، موضحاً أنه على الصعيد العالمي كل عام يحصل تبديلات في اللجان، كاشفاً أنه سعيد جداً لأنه استمر لمدة 4 مواسم في ذا فويس، وكانت له حصة الأسد بذلك.

كما قال لموقعنا إن العمل مع الأطفال فيه لذة جميلة ويكشف عن شخصية الإنسان.

وأضاف أنه في ذا فويس شاهده الناس بشخصيته العفوية وعلى طبيعته، وشكر الله على هذا التوفيق، والآن في ​ذا فويس كيدز​ يكشف عن جانب آخر من شخصيته، فيشعر مع الاطفال الموجودين في البرنامج نفس الشعور الذي يشعره تجاه أولاده.

وذكر عاصي أنه سيحيي حفلاً في مصر في رأس السنة، في شهر 11 سيكون في 5 على مسرح دار الاوبرا بسوريا، وفي 8 على مسرح دار الاوبرا في القاهرة، كما سيحيي في 14 حفلاً في قبرص التركية.

من ناحية أخرى يحضر عاصي لألبومه الجديد الذي بات جاهزاً لكنه يريد تصوير كليب، وقرر طرحه في نهاية العام.

ويتضمن الالبوم 10 أغنيات تتنوع بين اللبناني والمصري والخليجي والعراقي والبدوي.

