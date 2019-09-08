ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​هبة نور​ أنها انضمت إلى مسلسل "​يا مالكاً قلبي​" من تأليف ​عثمان جحى​ وإخراج ​علي علي​، على أن ينطلق التصوير خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتألف العمل من عشر حلقات فقط، ويؤدي أدوار البطولة فيه أيضاً كل من عباس النوري ونادين الراسي وريم زينو.

ويعد هذا العمل الأول لهبة نور هذا الموسم، والثاني لها منذ عودتها إلى التمثيل بعد غياب طويل بعد "حرملك" الذي أدت فيه شخصية "زمردة"، وتستعد لاحقاً للسفر إلى أبو ظبي لتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من العمل.

وسبق لهبة نور أن شاركت عباس النوري بطولة أكثر من عمل، منها "سكر وسط" و"تعب المشوار" و"العشق الحرام" و"الخبز الحرام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – هذا ما يجمع هبة نور بعباس النوري ونادين الراسي‎عاصي الحلاني للفن: كانت لي حصة الأسد في ذا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.