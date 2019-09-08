شيرين عبد الوهاب المتميزة سحرتنا باللبناني وأبهرتنا بالخليجيجوزيف عازار وقف على أهم المسارح الى جانب...

ميرنا وليد - بيروت - الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ تخطت حدود بلدها لتصبح محبوبة الجماهير وذلك لعدة أسباب، منها خامتها الصوتية الدافئة واختيارها لأغنيات رومانسية تحكي الشجن والفراق والحب، نغمتها خفيفة وكلماتها عذبة فيأتي صوتها ليمنح الأغنية تميزاً وجمالية انفردت بهما، فتربعت على عرش قلوبنا.

خاطرت شيرين في غناء تتر مسلسل "خمسة ونص" إذ خاضت تحدي اللهجة اللبنانية ونجحت بشهادة العديد من النقاد، كما عدد المشاهدات الذي فاق الـ 74 مليون مشاهدة واستماع، فسحرتنا بأغنية رددها الصغار كما الكبار، حتى أنشدها العديد من الفنانين في حفلاتهم الخاصة ورقصوا عليها.

وهذه المرة تعود شيرين لتتحدى نفسها وقدراتها الصوتية والإبداعية من جديد وتنقلنا إلى فضاء الأغنية الخليجية بـ"الحب خدعة"، فأبهرتنا بإجادتها للهجة وكمية الإحساس الذي سكبته فيها، إذ تراقصت كلمات الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بأداء شيرين وصوتها الدافئ على لحن رومانسي حالم للملحن صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد، وقد فاقت كل التوقعات بعد أقل من شهر على طرحها بأكثر من 2 مليون مشاهدة.

شيرين فنانة حقيقية تحمل كل بصمات الإبداع والتميز ولا نستغرب نجاحها المدوي بل نهنئها على كل ما تقدمه لنا من فن جميل، ونشجعها على الغناء بلهجات أخرى فهي إن غنت أتقنت وسحرت وأبهرت.