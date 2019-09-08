إيلي متري: "زياد برجي أهاننا ولا أطيقه وسأختار هذا المجال بدلاً من التمثيل"

ميرنا وليد - بيروت - ​إيلي متري​ اسم لمع في مجال التمثيل، تميّز بعفويته وخفّة ظلّه، عرفه المشاهدون من خلال العديد من الأعمال كـ "فيلم ​المهراجا​، حبة لولو" وغيرهما، كما كان لإيلي تجربة بتقديم البرامج من خلال crasy science.

ومع ايلي متري كانت لنا هذه المقابلة الشيقة :

بداية اخبرنا عن اعمالك الجديدة.

انا اعتبر انه اذا لم اوقّع عقدا، يعني لا شيء جديد عندي، هناك العديد من المشاريع التي احضرها، إلا أني لم أوقع بعد على اي عمل.

شاهدناك مؤخراً بمسرحية "روح روحي" الى جانب الممثلة ​باتريسيا نمور​، كيف كانت الأصداء؟

الأصداء كانت جداً رائعة.

تحب المسرح اكثر من التلفزيون؟

نعم أكيد أحبه أكثر من التلفزيون، فيه تحدٍ كبير.

لاحظنا الكيمياء بينك وبين باتريسيا نمور، من من الممثلات تختار مكان باتريسيا؟

سؤال صعب..الكاتبة التي كتبت المسرحية ارسلت النص إلى باتريسيا قبل نشره، لأنها تدرك أن هذا الدور يليق بها.

اذا ابتعدنا قليلاً عن المسرحية، من منهنّ تعتبر أنك تحقق نجاحاً كبيراً معها؟

​زينة مكي​، نتاشا شوفاني، ​دياموند بو عبود​، باتريسيا نمور ايضا.

من منهنّ الأبرز والأشهر والتي أخذت حقها اكثر؟

لا احد..

ألا تجد إحداهنّ أشهر من الأخرى؟

ليس من الممكن ان نقارن شهرة ممثل بآخر، مثلاً شهرتي انا ليست كشهرة الممثل ​كارلوس عازار​، كل منا ذهب الى منحى معيّن، فالممثلات الأربع لا يقدمن نفس النوع في التمثيل.

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هل أنت راضٍ عن كل أعمالك؟

كل اعمالي لا.. هناك اعمال ندمت على المشاركة بها..

اي منها وما السبب؟

فيلم "المهراجا" و"ماكس وعنتر"..عدا انهما لم يتمتعا بجودة عالية، لم أكن مرتاحاً مع الأشخاص الذين عملت معهم، مثلا "ماكس وعنتر" لم أسعد مع المخرج والمنتج، وحينها "مرقتها" للمنتج لأنه كان جديداً ولا يمتلك خبرة.

أما "المهراجا" لم أكن مرتاحاً ايضا مع المخرج والمنتج، ولا مع الفنان ​زياد برجي​.

ما السبب؟

"لا أطيقه..المنطق يقول إنه لو مهما كانت شهرتك كبيرة، عليك احترام الأشخاص الذين يعملون معك، كما ان شهرتك كمغنٍ تجعلك كنجم شباك تذاكر ولا يعني ذلك ايضا انك اهم من الممثلين ​غبريال يمين​ و​جوليا قصار​، وهذا لا يخوّلك ان تزعجهما وتهينهما، فهما أستاذي تمثيل، تعلّم منها، لا تتكبر وتأتي وتذهب وفقا لرغبتك..المشكلة في زياد ان لديه موهبة رائعة الا انه لا يأخذها على محمل الجد، زياد أهاننا جميعا.."

لكن لا ننكر ان زياد هو نجم كبير واعماله دائما ما تحظى بشعبية كبيرة ونسب مشاهدة عالية.

صحيح ذلك..

هل سنراك مجددا في تقديم البرامج؟

هناك مفاوضات مع قناة عربية، اضافة الى مفاوضات ايضا مع قناة الجديد لبرنامج آخر.

من فترة قلت إنك ستغادر لبنان ولم تفعل ذلك، ما السبب؟

نعم قلت ذلك، لأني ام اعد اؤمن بالمجال ولا اي بشيء.

اذا تركت مجال التمثيل ما المجال الآخر الذي تختاره؟

أحب أن أكون نجّاراً، احب الخشب.

هل كانت لك تجربة فيه من قبل؟ وهل تحب ان تجعله كمجال آخر الى جانب التمثيل؟

نعم انا عملت كل خشب بيتي، وافكر بذلك.