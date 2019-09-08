خاص بالفيديو- أبو يكشف أسرار "عيش يا قلبي" ورفيق علي أحمد مصدوم

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن من السهل على الفنان المصري أبو أن يطل على الجمهور مجدداً بعمل على قدر التوقعات، فبعد أن قدّم الأغنية التي لاقت نجاحاً كبيراً في لبنان والعالم العربي وهي "تلات دقات"، جاء الانتظار بطعم المسؤولية الكبيرة ليصدر أغنية "​عيش يا قلبي​". هذا العمل الذي لا يحمل بمضمونه إلا التفاؤل والحب والدعوة للحياة، اختار أبو هذه المرة أن يصوره في لبنان وتحديداً في منطقة صور مع المخرج فادي حديد وشاركه فيه الممثل ​رفيق علي أحمد​ والممثلة ​فاليري أبو شقرا​.

واستطاعت "عيش يا قلبي" اجتياز المليون مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها بيومين فقط ونالت استحسان المتابعين، وتصدرت الأغنية قائمة الأكثر مشاهدة في مصر ولبنان.

خلال التصوير كنا قد رافقنا ​الفنان أبو​ والممثل رفيق علي أحمد والمخرج فادي حداد وفريق العمل ليكشفوا لنا اكثر عن العمل.

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