بعد مقطع الرقص الأخير .. فيفي عبده تتعرض لهجوم وانتقادات المتابعين : ” بهدلتي نفسك راعي سنك شوية “

كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” مؤخرا بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .

وظهرت فيفي عبده بالفيديو وهي ترتدي فستان ذهبي وترقص أمام البحر في الساحل الشمالي على إحدى الأغاني الشامية .

وكتبت في تعليقها على الفيديو قائلة : ” أوعى وشك انا مش هاغشك الساحل الشمالي بحبك اوي ” .

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وتعرضت فيفي عبده العديد من التعليقات الساخرة والانتقادات اللاذعة بعد نشرها لذلك الفيديو واتهمها المتابعون بعدم مراعة سنها وأن ما تقوم به لا يعد رقصا وإلى تكرار نشرها لهذه النوعية من الفيديوهات .

فكانت التعليقات مثل : ” والله عيب عليكي ” و ” اللي بتعمليه ده مالوش علاقة بالرقص ” و ” يا فيفي راعي سنك شوية ” و ” بهدلتي نفسك والله ” .