رجاء الجداوي تحتفل بعيد ميلادها الـ81 بين نجمات الفن.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعيد ميلادها الـ81 بحضور عدد كبير من نجمات الفن.
الحفل شهد حضور كل من الفنانة نبيلة عبيد، والفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة إلهام شاهين، والفنان عبير صبري، والفنانة صابرين، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية بوسي شلبي.
بوسي شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهنأت رجاء بعيد ميلادها، قائلة: ” كل سنه ورجاء اللغاليه طيبه #رجاء_الجداوي”.
والفنانة المصرية رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر عام 1938، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 81 عام.
ورجاء الجداوي عارضة أزياء وممثلة مصرية، وهي ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، تم اختيارها لتكون أشهر عارضه أزياء بعد فوزها كملكه جمال القطر المصري في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.
من أعمالها: “دعاء الكروان”، “إشاعة حب”، “البيه البواب”، “حدوتة مصرية”، “السلم والثعبان”، “سهر الليالي”، “تيمور وشفيقة”، “إنت عمري”، ومن الأعمال الدرامية: “تامر وشوقية”، “جراند أوتيل”، “حلاوة الدنيا”، “شربات لوز”، وغيرها.
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