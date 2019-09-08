أحمد فتحى كفيف في «ريما»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى النجم المصري الكوميدى أحمد فتحى من تصوير مشاهده فى فيلم “ريما”، للفنان محمد ثروت فى أولى بطولاته السينمائية، وما زال أبطال الفيلم يواصلون تصوير مشاهدهم، حيث أوشك صناعه على الانتهاء منه.

فتحى يظهر ضمن أحداث العمل بشخصية كفيف خلال الأحداث ويبتعد عن الكوميديا فى هذا الفيلم، وتدور أحداث العمل فى إطار درامى مشوق، بينما يجسد الفنان محمد ثروت شخصية تدعى “نجيب” وهو رجل أعمال جاد يتعرض إلى بعض المواقف تجعله يفقد ثباته الانفعالى ويضحى بكل شىء من أجل الانتقام.

ويشارك في بطولة فيلم “ريما” محمد ثروت مايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة الى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، احمد فتحي، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، و إخراج معتز حسام.