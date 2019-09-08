كارمن بصيص تلفت الأنظار في "عروس بيروت" بعد عرض حلقاته الأولى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت الفنانة اللبنانية كارمن بصيص الأنظار إليها في دور "ثريا" الذي تقدمه حاليًا بمسلسل "عروس بيروت"، ليس من خلال أدائها فقط، بل من خلال ملامحها البسيطة والقريبة إلى المشاهد.

وأشاد الجمهور باختيار بصيص لهذا الدور، للشبه الذي يجمعها بنجمات تركيا خاصة أن العمل مقتبس عن "عروس اسطنبول"، فيما أبدى الجمهور إعجابه بملامحها البسيطة والتي من الواضح أنها لم تخضع لحقن البوتوكس والفيلر المبالغ فيها فبدت ناعمة وتشبه شخصية ثريا الفتاة البسيطة اليتيمة التي تجسدها.

وتوقع الجمهور للفنانة الشابة مستقبلاً باهرًا في الدراما، في حال استطاعت أن تحافظ على تواضعها وجمالها الطبيعي دون أي تدخلات، مُستذكرين العديد من النجمات اللاتي خضعن لعمليات تجميل غيّرت من أشكالهن، وفشلن في الوسط الفني.

ويحظى المسلسل بتفاعل واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقاته الأولى، تحت آراء متباينة ما بين المنتقد له لاتهامه باستنساخ مشاهده من نسخته التركية "عروس اسطنبول"، والمشيد به وبقصته في أولى الحلقات، حتى وإن كان مقلّدًا.

تدور أحداث المسلسل، علاقة حب تجمع بين "فارس"، الابن البكر لعائلة ظاهر، الذي يلعب دوره ظافر العابدين، و"ثريا" (كارمن بصيبص) المطربة التي تولت خالتها رعايتها إثر وفاة والديها.

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ومسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي وماري تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي ولينا حوارنة ومي صايغ وليا مباردي وعلاء الزغبي وسامي أبو حمدان وجينيفر عازار.

يُشار إلى أن بصيص شاركت سابقًا في الدراما المصرية عبر "ليالي أوجيني" بجانب الفنان التونسي ظافر العابدين أيضًا، بدور زوجته التي يضطر للارتباط بها بعد وفاة شقيقه، والذي كانت متزوجة منه وأنجبت منه فتاة، ويقع العابدين في حب أمينة خليل بالرغم من زواجه من بصيص، واستطاعت الفنانة اللبنانية تقديم دور مميز في العمل.