من هي النجمةُ التي ستشارك بوراك أوزجفيت بطولة "قيامة عثمان"؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت عددٌ من الصّحف والمواقع التركية أنّه وقع الاختيار على المودل والفنانة، أصليهان كارالار، لتكون شريكة النجم بوراك أوزجفيت، في بطولة مسلسل "قيامة عثمان".
وستجسد كارالار، والتي تلقّت دروس تمثيل في أكاديمية لندن للأفلام خلال فترة الصيف، شخصية "مال خاتون" في المسلسل وهي الفتاة التي سيتزوّجها "عثمان" التي يؤدّيها بوراك أوزجفيت.
وبهذا الخصوص كشفت صحيفة "ميليت" التركية، أنّ أصليهان تلقت دروسًا في التاريخ بالإضافة لدروس في ركوب الخيل والتحكّم بالسّيف، ورمي السِّهام.
وتفاعل الجمهور والنقّاد مع انضمام أصليهان كارالار إلى بطولة "قيامة عثمان" بعد ترشيحات كثيرة، وقالت الصحافية الشّهيرة بيرسين، أنَّ أصليهان تليق جدًا بالفنان التركي بوراك.
ومسلسل "قيامة عثمان" هو مسلسلٌ منشق من "قيامة أرطغرل" والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي بأجزائه الخمسة.
وسيؤدّي أوزجفيت شخصية "عثمان غازي ابن أرطغرل"، واستعد الفنان التركي منذ أشهر لهذه الشخصية وبدأ بتدريبات مُكثّفة لما تتطلّبه الشخصية من جهد ولياقة بدنية.
ومن المقرّر أنْ يتمّ عرض المسلسل الذي ينتظره الكثيرون خلال شهر أيلول/سيبتمبر الحالي أو تشرين الأول/أكتوبر المُقبل، فيما لم يتم الكشف بعد عن أسماء الممثلين الذين سيجسّدوا أدوار أشقّاء عثمان وأبناء أرطغرل الآخرين.
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