شكرا لقرائتكم "الموصل".. أول فيلم تشويق بالعربية من إنتاج هوليوود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرض منتجا فيلم "أفنجرز: اندغايم"، الأكثر درّاً للعائدات في تاريخ السينما، أول فيلم تشويق هوليوودي صوّر بالكامل باللغة العربية، مساء الأربعاء في مهرجان البندقية السينمائي.

ويتمحور فيلم "الموصل" على وحدة خاصة في القوات العراقية في محافظة نينوى حاربت تنظيم داعش بين 2016 و2017 لاستعادة ثاني كبرى المدن العراقية. وهو صوّر بالكامل باللهجة العراقية.

ملصق الفيلم

وقال منتجا العمل، وهما الشقيقان أنتوني وجو روسو اللذان أنجزا فيلم "أفنجرز: اندغايم" أكثر الأفلام دراً للعائدات في تاريخ السينما إنهما لم يترددا "لثانية واحدة في تصوير هذا الفيلم باللغة الأصلية".

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وروى جو روسو أنه راح يبكي عندما قرأ تقريراً لهذه الوحدة المؤلفة من ضباط خسروا أفرادا من عائلاتهم على يد تنظيم داعش أوردته مجلّة "نيويوركر". وأضاف: "لم يكن لدينا خيار آخر" سوى إنتاج الفيلم.

وأشاد المخرج العراقي محمد الدراجي الذي عيّن منتجاً تنفيذياً لهذا الفيلم بهذه الخطوة.

وقال: "لم يتسنّ يوماً عرض قصة عربية تكتسي طابعا إيجابياً لهذه الدرجة"، معرباً عن أمله في أن "تمهّد هذه الخطوة الطريق لأفلام هوليوودية أخرى".

و"الموصل" هو أول فيلم من إنتاج استوديو الشقيقين روسو الجديد "ايه. جي. بي. أو".