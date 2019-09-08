بينك تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ40 .. تعرف على صافى ثروتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة العالمية بينك بعيد ميلادها الـ 40 ، والتي استطاعت أن تضع بصمة مهمة في عالم الغناء و الموسيقي رغم قلة أعمالها الفنية بالمقارنة مع مغنيات اخريات ، وكانت ثروة بينك في اغلب الاحيان هي محط تركيز وسائل الاعلام الفنية من شتي أنحاء العالم . وبعد إطلاق الألبومات الناجحة وحياتها المهنية المليئة بالنجاحات تزداد التكهنات حول ثروة بينك ، لم يعلم الكثيرون أن ثروة بينك تقدر بـ 175 مليون دولار أمريكي وذلك حسب تقارير في عام 2018 وهو ما نشره الكثير من المواقع العالمية ابرزها " نت ورث " و " cheatsheet ". Advertisements

النجمة بينك (1)

النجمة بينك (1)

النجمة بينك (2)

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