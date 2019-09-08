شكرا لقرائتكم خبر عن "الدنيا غلابة" تجمع بين حماده هلال وعوض بدوى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم حماده هلال خلال الفترة المقبلة مع الشاعر عوض بدوى فى أغنية جديدة تحمل إسم "الدنيا غلابة" وهى من ألحان اشرف سالم ويقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة ، فيما أكد بدوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سعيد بالعمل مع هلال لأنه يتميز بصوت قوى ومميز.

وانتهى مؤخرا حمادة هلال من تصوير (ooh LaLa) اسم أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب والذى يتعاون فيه مع المخرج ماجد صبرى الذى قام بتأليف الأغنية أيضاً.

كما ينتظر الشاعر عوض بدوى طرح ألبوم المطرب إيهاب توفيق الذى انتهى من كتابته ويخصص للأطفال ويشمل حوالى 10 أغانى ويشمل أيضا عدد من الأفكار المختلفة ويراهن عليه بقوة.