شكرا لقرائتكم خبر عن سونى تحسم الجدل وتغلق ملف انتقال Spider-Man لعالم مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توتر كبير شهدته الساحة السينمائية وعالم الأبطال الخارقين الفترة الماضية، بعد عودة شخصية " spider man" مرة أخرى لـ "سونى"، بعد فشلها فى الانتقال بجوار أبطال مارفل الكبار فى افلامهم الأخيرة. وحسمت شركة ديزنى الجدل فى تلك الأزمة بغلق باب عودة وانتقال شخصية "الرجل العنكبوت" مرة أخرى لعالم مارفل، لتقطع الطريق على كل المحاولات التى اجراها الكثيرين الفترة الأخيرة فى محاولة اعادة الشخصية مرة آخري وسط الأبطال الخارقين avengers. ونجح الفيلم الأخير لشخصية "الرجل العنكبوت" الذى جاء بعنوان Spider-Man: Homecoming فى حصد إيرادات وصلت لـ 880.2 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، ليفشل فى الرقم الذى توقعته شركة مارفل فى حصده لأكثر من مليار ونصف إيرادات. قصة الفيلم تدور فى إطار من التشويق والإثارة، بعد أحداث فيلم "كابتن أمريكا: الحرب الأهلية" الذى صدر عام 2016، حيث يعود الشاب بيتر الرجل العنكبوت إلى الروتين اليومى الطبيعى، ساعيًا للموازنة بين حياته البطولية فى مدرسته الثانوية، ومنصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الصديق الودود لأبطال مارفل، ولكن عندما يظهر "النسر" كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى بيتر عرضة للتهديد.

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