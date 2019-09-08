شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح أغنية "شارى بالغالى".. هشام عباس يحيى حفلا غنائيا بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب هشام عباس لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم صيف، يوم الجمعة المقبل بأحدى أماكن السهرة بالزمالك، ومن المقرر أن يقدم عباس خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وبعض أغانى قديمة.

وطرح المطرب هشام عباس مؤخرا فيديو كليب جديد بعنوان "شارى بالغالى"على موقع يوتيوب، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتى الأغنية ضمن أغانى ألبوم هشام عباس جديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة".

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