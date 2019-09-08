دراسة تكشف مخاطر “النوم الزائد” بجسم الإنسان

كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - قامت جامعة ” كولورادو بولدر ” الأمريكية بعمل دراسة طبية غن ما يحدث لجسم الإنسان في حالة نومه لساعات طويلة دون الحاجة إلى ذلك أو حين لا يأخذ قسطا كافيا من النوم .
وتمت الدراسة على عينة مكونة من 461 ألفا و347 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 69 عاما .
وبعد الاستماع إلى المشاركين وتحليل البيانات المتعلقة بالنوم والاطلاع على بياناتهم الصحية ومعلوماتهم الجينية .
كشفت الدراسة أن كثرة النوم تؤدي إلى خطر تعرض الإصابة بالنوبة القلبية .. على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن النوم طويلا يساعد على راحة الجسم .
وأشارت إلى أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة تزيد عرضة إصابتهم بالنوبة القلبية بنسبة 34 بالمئة .
كما قالت أيضا بأن الأشخاص الذين ينامون مدة أقصر يكونون أكثر عرضة لأن يصابوا بنوبات قلبية .
فالأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة يرتفع لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية بأكثر من 20 بالمئة مقارنة بمن ينامون مدة تتراوح بين 6 و9 ساعات .
أما الأشخاص الذين ينامون 5 ساعات فقط فتزيد عرضتهم للإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 52 بالمئة مقارنة بمن ينامون مدة كافية .
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