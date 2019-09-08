كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - خرجت المذيعة التليفزيونية ” كاتي هوبكنز ” في لقاء مع برنامج ” 60 دقيقة ” على القناة التاسعة للتلفزيون البريطاني بتصريحات مثيرة للجدل هاجمت فيها دوقة ساسكس ” ميغان ماركل ” .
حيث اتهمت كاتي دوقة ساسكس بالنفاق عندما تقوم بوعظ الناس دائما وخاصة في موضوعات الحفاظ على البيئة وفي الوقت نفسه تستقل هي طائرات خاصة .
وأن ميغان تطالب الجميع بالحفاظ على خصوصياتها وتقوم هي بنشر تفاصيل حياتها بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي .
وأضافت كاتي هوبكنز بأن ميغان ماركل لا تليق بالعائلة الملكية وأن زواجها من الامير هاري كان من أجل الحصول على حبيب من المشاهير .
وتحدثت عن ملابسها أيضا مؤكدة أن ميغان لا تجيد اختيار أزياء مناسبة لها وترتدي ملابس سيئة .
وهاجم المتابعون تعليقات هوبكنز ووصفوها بالشريرة والمثيرة للاشمئزاز .. وتضامن الكثيرون مع ميغان مؤكدين أن وجهة نظر المذيعة لا تمثل رأي البريطانيين .
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة تنتقد ” ميغان ماركل ” وتصفها بالمنافقة ولا تليق بالعائلة الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.