شاهد .. الأمن التركي يعتدي بوحشية على لاجئين سوريين في عرض البحر ويعرضهم للغرق

كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - نشرت صحيفة ” الوطن ” المصرية مقطع فيديو يظهر اعتداءا وحشيا من جانب قوات خفر السواحل التركية على عدد من اللاجئين السوريين من بينهم أطفال ونساء في عرض البحر .

حيث كان قاربا مطاطيا على شاطئ أزمير يضم عائلات سورية تتجه من تركيا إلى الجزر اليونانية .

وقامت قوات خفر الواحل التركية بإلقاء القبض عليهم بطريقة مهينة وأن الضرب والتعذيب لم يستثن حتى الأطفال .. مما أثار حالة من الذعر والخوف وأصيب أحد الأطفال بحالة هيستيرية ونوبة من الصراخ والبكاء .

وبحسب ما نقلته الصحيفة فإن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها حيث وقعت العشرات من عمليات قتل اللاجئين على الحدود التركية من بينهم نساء وأطفال سوريون .. مبينة أن خفر السواحل الأتراك يقومون بثقب القوارب المطاطية التي تحمل اللاجئين ويتركونهم لمواجهة الغرق في عرض البحر .



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