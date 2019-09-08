- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - نشرت صحيفة ” الوطن ” المصرية مقطع فيديو يظهر اعتداءا وحشيا من جانب قوات خفر السواحل التركية على عدد من اللاجئين السوريين من بينهم أطفال ونساء في عرض البحر .
حيث كان قاربا مطاطيا على شاطئ أزمير يضم عائلات سورية تتجه من تركيا إلى الجزر اليونانية .
وقامت قوات خفر الواحل التركية بإلقاء القبض عليهم بطريقة مهينة وأن الضرب والتعذيب لم يستثن حتى الأطفال .. مما أثار حالة من الذعر والخوف وأصيب أحد الأطفال بحالة هيستيرية ونوبة من الصراخ والبكاء .
وبحسب ما نقلته الصحيفة فإن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها حيث وقعت العشرات من عمليات قتل اللاجئين على الحدود التركية من بينهم نساء وأطفال سوريون .. مبينة أن خفر السواحل الأتراك يقومون بثقب القوارب المطاطية التي تحمل اللاجئين ويتركونهم لمواجهة الغرق في عرض البحر .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الأمن التركي يعتدي بوحشية على لاجئين سوريين في عرض البحر ويعرضهم للغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.