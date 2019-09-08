كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - نشر الفنان والمطرب الشعبي المصري ” حكيم ” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” يطمئن الجمهور على حالته الصحية .
ويأتي ذلك بعد تعرضه في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت إلى حادث سير على طريق السويس مما أدى إلى انقلاب سيارته .
وتم نقل حكيم إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم .
وظهر حكيم بمقطع الفيديو من داخل المستشفى وتحدث عن وضعه الصحي وعن الحادث والحالة الصحية للسائق الذي كان برفقته قائلا : ” قدر الله وما شاء فعل عملنا حادثة بالعربية أنا بخير الحمد لله السواق بس هو اللي تعرض لشوية كدمات وهو بخير دعواتكم لينا بس ” .
وكتب في تعليقه على الفيديو : ” قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل حال .. على فكرة ماكنتش اعرف أنكم بتحبوني كده انا كمان بحبكم قوي والله .. الحمدلله ” .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور ل ” حكيم ” من داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.