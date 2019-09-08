الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب تفشل في دخول مصر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
واجهت الفنانة الجزائرية الشابة سهيلة بن لشهب مشكلة في الحصول على تأشيرة للسفر إلى مصر لإستلام جائزة فازت بها في مهرجان الفضائيات العربية.
الفنانة الجزائرية توجهت إلى وزارة الثقافة الجزائرية، لكي تساعدها في الحصول على تأشيرة لتستطيع السفر إلى القاهرة، لإستلام جائزة أفضل فنانة عربية شابة لعام 2019، لكن الوزارة رفضت مساعدتها.
عدد كبير من جمهور الفنانة الجزائرية عبروا عن استيائهم الشديد من عدم دعم وزارة الثقافة الجزائرية لها، وتسائلوا عن أسباب هذا الموقف تجاه الفنانة الشابة، وقاموا بتدشين هاشتاج “كلنا سهيلة”، والذي أصبح ترند على قائمة المواضيع الأكثر تداولا في الجزائر.
يذكر أن الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب كانت قد شاركت في النسخة الحادية عشر من برنامج “ستار أكاديمي”، ودخلت دائرة الخطر مرة واحد ورجعت باكثر من 50% بتصويت الجمهور لكن تعرضها لحادث في الاكاديمية منعها من مواصلة المشوار مما أدى لخروجها من المسابقة، وقد أشاد بصوتها العديد من الفنانين الكبار وأساتذة الأكاديمية.
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