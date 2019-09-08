شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الجوكر" يفوز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي والان مع التفاصيل
فاز فيلم "الجوكر"، للمخرج تود فيليبس، بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي أُعلنت جوائزه، السبت.
وحصل الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي على جائزة أفضل ممثل، عن تجسيده شخصية كاتب فقير طموح في فيلم "مارتن إيدن".
واقتنصت الممثلة الفرنسية آريان أسكاريد جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم "جلوريا موندي"، الذي لعبت فيه دور أم تعيسة تجاهد لمساعدة عائلتها المتعثرة مالياً.
وفاز فيلم "آن أوفيسر آند سباي" (جندي وجاسوس)، للمخرج رومان بولانسكي، بجائزة الأسد الفضي، وهي جائزة لجنة التحكيم الكبرى.
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