شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضه لحادث سير.. المطرب المصري حكيم يظهر في مقطع فيديو لطمأنة جمهوره والان مع التفاصيل

ظهر المطرب المصري حكيم في مقطع فيديو لطمأنة جمهوره بعد تعرضه لحادث سير، فجر السبت.

ونشر حكيم عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" مقطع فيديو يكشف فيه حقيقة تعرضه لحادث، وقال: "السلام عليكم، قدر الله وما شاء فعل، عملنا حادثة بالعربية، وكلنا بخير الحمدلله، السواق عنده شوية كدمات وحاجات بسيطة، دعواتكم لينا، الحمد لله إنها جت على خير".

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وأضاف: "الحمد لله على كل حال، على فكرة ما كنتش أعرف أنكم بتحبوني كدة، أنا كمان بحبكم قوي والله، الحمد لله".

وقالت الإعلامية المصرية إنجي علي في تعليقها على منشور حكيم: "سلامتك ألف سلامة"، وانهالت التعليقات من جمهور حكيم والراغبين في الاطمئنان عليه، ومنها: "الحمد لله على سلامتكم"، و"دايماً جميعكم بخير يارب".

كان حكيم أحيا حفلاً غنائياً في أغسطس/آب الماضي بمنطقة الساحل الشمالي في مصر ضمن حفلات الصيف، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه التي أشعلت حماس الجمهور، وظل يرقص ويغني معه حتى انتهاء الحفل.