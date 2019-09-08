مصر تختار فيلم “ورد مسموم” لتمثيلها في الأوسكار

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين المصريين، لاختيار الفيلم الذي يمثل مصر في مسابقة “الأوسكار”، وهو الفيلم الروائي الطويل “ورد مسموم”. وكانت اللجنة اختارت قائمة قصيرة ضمت أفلام “ورد مسموم”، “ليل خارجي”، “الفيل الأزرق”، “الممر”، “الكنز”، “عيار ناري” بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي الطويل “الحلم البعيد”. وبعد مشاهدة الأفلام واللجوء إلى التصويت السري، أعلنت اللجنة اختيار فيلم “ورد مسموم”، ليمثل مصر في المسابقة.

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