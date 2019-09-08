علاقة سريّة تجمع بيرين سات و”دي جاي” فرنسي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تواجه النجمة التركية بيرين سات حملة واسعة من الشائعات خلال الفترة الماضية ما بين انفصالها عن زوجها المطرب كينان دوغلو، وما بين علاقة سرّية تجمعها بالدي جي الفرنسي ماجا، خصوصًا بعد أن نشرت إحدى الصحف التركية الخبر واصفةً إيّاه بـ “العشق الممنوع”، وهو المسلسل الذي اشتهرت فيه.

ونشرت الصحيفة التركية “بوسطا” تقريرًا حول علاقة سات بـ “ماجا” خلال الأيام الماضية بعد تصويرها بكاميرات الباباراتزي وكأنها على علاقة حميمة معه وليست كواحدة من الجمهور في الحفلة، ما جعل الكثيرون يردّدون أنها تعيش علاقة عشق ممنوع معه.