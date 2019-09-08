فيلم لبناني يحصد 3 جوائز في مهرجان البندقية

متابعة بتجـــــــــــرد: حصد الفيلم اللبناني “جدار الصوت” من اخراج احمد غصين الجوائز الثلاث الاهم عن فئة أسبوع النقاد في مهرجان البندقية السينمائي مساء اليوم وهو ما يعد انجازا ملفتا للسينما اللبنانية.

يُذكر ان “جدار الصوت” هو الفيلم اللبناني الاول الذي يشارك عن فئة أسبوع النقاد وقد لقي استحسانا لافتا.

والفيلم يتحدث عن قصة مروان وهو شاب في الثلاثين من عمره يذهب الى الجنوب ليبحث عن ابيه في خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان عام ٢٠٠٦ فيجد نفسه محاصرا في منزل مع 4 من ابناء بلدته عندما يدخل الجيش الاسرائيلي الى القرية.