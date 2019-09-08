هل بدأ العد العكسي لرحيل ميسي عن برشلونة؟

متابعة بتجــــــــــــرد: بند سرّي في عقد لاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ترك تساؤلات عديدة عن مستقبل النجم الارجنتيني مع الفريق اذ كشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية عن وجود بند سرّي ضمن العقد الأخير الذي وقعه مع “البارسا” عام 2017، ويحق لميسي الرحيل طوعاً من برشلونة إبتداءً من 30حزيران 2020 شرط اللعب خارج القارة الأوروبية أو في دوريات أقل منافسة.

وذكرت الصحفية أن الاتفاق بين الطرفين يمنح ميسي قرار الرحيل في تاريخ 30 حزيران من كل عام بعد التاريخ المذكور إذ يعتمد الاتفاق على وفاء ميسي لبرشلونة.

وأشارت الصحيفة الى أن قيمة فسخ العقد مع اللاعب تبلغ حالياً 700 مليون يورو.