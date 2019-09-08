ورد الخال تتحدّث عن الفن والتمثيل.. لماذا وصفته بالمرض القاتل؟

متابعة بتجــــــــــرد: تلفت الممثلة ورد الخال نظر متابعيها بتعليقاتها على منشوراتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وبدت في الآونة الأخيرة مبدعة بالحديث عن الفن والتمثيل.

مستخدمةً توقيع “وردراما”، كتبت ورد الخال “في ناس بيحبوك لأنك ممثل، وفي ناس ما بيحبوك لأنك بتمثل. وفي ناس بيمثلوك لأنن بيحبوك، وفي ناس بيمثلوا انن بيحبوك.. وفي ناس ما بيمثلوا وبيحبوك”.

في سياقٍ متصل، كتبت ورد الخال ” بس ما تصدقني بكون عم كذّب، مش عم مثّل”. وأضافت في منشورٍ آخر “الفن مرض جميل… لا يُعدي… قاتل… لكنه لا يُميت”.