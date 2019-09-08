كانييه ويست وكيم كارديشيان يشتريان مزرعة في وايومنغ.. قيمتها 14 مليون دولار

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكر موقع TMZ الأميركي الذي يُعنى بأخبار المشاهير، أنّ نجم الراب الأميركي كانييه ويست وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان قد اشتريا منزلاً جديداً في ولاية وايومنغ الأميركية بثمن 14 مليون دولار.

وتبلغ مساحة العقار أكثر من 3500 هكتار ويُطلق عليه اسم “Monster Lake Ranch” بسبب احتوائه على بحيرتي ماء، لكن الموقع ذكر أنّ كانييه لم يدفع الثمن كاملاً للمنزل.

وتتضمّن المزرعة 8 وحدات نوم، مطعماً، صالة للحفلات وقاعة للاجتماعات بالإضافة إلى اسطبل للأحصنة.