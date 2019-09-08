خاص- هذا ما كشفته جيسي عبدو عن مسلسل “لا قبلِك ولا بعدِك”

تستعدّ شركة الانتاج مروى غروب، لصاحبها المنتج مروان حداد، لاطلاق مسلسل كوميدي اجتماعي جديد، بعنوان “لا قبلِك ولا بعدِك”، يتألف من ٣٠ حلقة، ويضم أبرز وأهم الوجوه الفنية والشخصيات الكوميدية المعروفة، ومن المقرر ان يتم عرض المسلسل على شاشة تلفزيون “الجديد” قريباً جداً.

نخبة من اهم النجوم تشارك في هذا المسلسل، أبرزهم الممثل المصري ايمن قيسوني، جيسي عبدو، عباس شاهين، رانيا عيسى، شيرين ساسين، ارزة شدياق، جاد ابو كرم، ايلي شمالي المعروف بـ “ايلي جلادة في برنامج لهون وبس”، لويس ناضر، ليلى قمري، نتالي سلامة، من كتابة كريستين بطرس واخراج جورج روكز وانتاج شركة مروى غروب.

ورغم التكتّم الشديد حول قصّة هذا المسلسل والتفاصيل كافة، إلا ان موقع “الخليج 365” تواصل مع الممثلة جيسي عبدو علّنا نسترق منها بعض الامور وننقلها الى الجمهور المتابع الذي بدأت “حشريته” ترتفع لمعرفة ماذا يخبئ له هذا المسلسل الذي من المتوقّع ان يكون من اجمل و”اهضم” المسلسلات الاجتماعية على الاطلاق.

Advertisements

جيسي ليست مخوّلة حاليا للافصاح عن العديد من التفاصيل حول المسلسل، بحسب قولها، الا انّها خصّت موقع “الخليج 365” بمعلومات اشارت من خلالها الى ان المسلسل الجديد عبارة عن “لايت كوميدي”، يعالج مواضيع اجتماعية من واقع الحياة التي نعيشها، بأسلوب جديد وقريب من المشاهد.

أما بالنسبة لدورها في المسلسل، فتجسّد جيسي شخصية طالبة جامعية، تدرس وتعمل في الوقت عينه لتأمين مصروفها، وهي تشبه قصص العديد من الفتيات والشابات في مجتمعنا اليوم، الا ان لهذه الشابة قصّة معيّنة سيكتشفها المشاهد تباعا مع متابعته للمسلسل.

وعن تعاونها مع شركة مروى غروب، لفتت جيسي الى انه ليس التعاون الاول بينهما، اذ سبق ان نجحا سويا في العديد من الاعمال التلفزيونية والسينمائية.

الى ذلك، فقد اخبرتنا جيسي عن الاجواء المميزة والمضحكة التي تسيطر على التصوير، خصوصا مع وجود شخصيات كوميدية مثل ايلي الشمالي وجاد بوكرم وعباس شاهين وغيرهم، لافتة الى ان كل عنصر في المسلسل يجسّد شخصية ملفتة ومهضومة، واعدة المشاهدين بأنهم سيتابعون مسلسلاً كوميديا مميزًا قريبًا.

من جهة اخرى، اشارت جيسي الى انه بعد الانتهاء من تصوير هذا العمل، ستباشر بعمل درامي جديد لكنها تكتّمت عن كافة التفاصيل، لتفصح عنها في وقت لاحق.