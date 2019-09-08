هل تعرّض "حكيم" لحادث فعلًا؟ النقابة تدينه وتُعلنُ ازدراءها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتّهمت نقابة المهن الموسيقية الفنان المصري حكيم، بتعمُّد إثارة الجدل حول تعرّضه لحادث سير، وافتعال موجة إعلامية، والتّسبّب في قلق جمهوره.

وأدانت النقابة في بيان رسمي، خروج المطرب الشعبي في فيديو يعلن فيه تعرّضه لحادث، رغم نفيه في ساعة مبكرة من صباح السبت ما تردّد عن هذا الأمر.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلاميّ لنقابة الموسيقيين في البيان: "النقابة تعلن ازدرائها مما فعله حكيم بمحاولة افتعال موجة إعلامية ضاربًا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط".

وكان حكيم قد ظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصيّ على "إنستغرام"، ويده ملفوفة بشاش أبيض، في إشارة لتعرّضه لحادث، وعلّق قائلًا: "قدر الله ما شاء فعل الحمدلله على كل حال، على فكرة ماكنتش أعرف أنكم بتحبوني كده أنا كمان بحبكم قوي والله.. الحمدلله".

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ونفى حكيم صباح السبت في تصريحات صحفية تعرّضه لحادث سير، مشيرًا إلى أنّ السيارة التي تمّ تداول صورة لها كانت تسير بجانبه وانقلبت فقام بتصويرها، كما طالب الجميع بتحرّي الدّقّة عند نشر أيّ أخبار تتعلّق بمثل هذه الحوادث، ليعود وينشر الفيديو المُشار إليه سلفًا.

وأحيا حكيم الخميس الماضي حفلاً في الساحل الشماليّ بحضور جماهيرىّ كبير، بالإضافة لعدد من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.

وكان آخر أعمال الفنان حكيم، أغنية افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "متجمعين"، والتي تمّ تقديمها بثلاث لغات وهي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية.